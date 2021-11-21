Явка составила около 32%.

На выборах в Болгарии побеждает действующий президент Румен Радев, недавно назвавший оккупированный Крым российской территорией.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно данным социологических агентств, Радев набрал около 66% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков - около 32%.

Явка избирателей составила около 32%. Это рекордно низкий показатель за всю историю президентских выборов в стране.

Читайте такжеРастет присутствие российских войск вокруг Украины и Беларуси - премьер ПольшиРадев уже объявил о своей победе на президентских выборах. По словам политика, его победа показала, что демократический процесс в Болгарии работает.

Герджиков признал свое поражение на президентских выборах и поздравил Румена Радева с победой.

Президент Болгарии назвал Крым российским

Как сообщал УНИАН, 18 ноября во время предвыборных дебатов президент Болгарии Румен Радев назвал Крым, который временно оккупирован Российской Федерацией, российской территорией.

19 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев. В МИД Украины заявили о недопустимости высказываний Радева.

В тот же день в комментарии журналистам Радев заявил, что считает Крым "российским", хотя признает, что российская аннексия украинского полуострова является нарушением международного права.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно понятный. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера (18 ноября) вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", – сказал Радев.

Автор: Людмила Жерновская