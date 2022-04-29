В то же время он не отрицает хорошие отношения с Россией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Об это пишет Интерфакс-Азербайджан.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства", - заявил Алиев.

По его словам, международное сообщество, открыто поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.

Напомним, ранее в Азербайджане заявили, что готовы принять у себя встречу представителей Украины и России для переговоров о прекращении войны.