Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
Об это пишет Интерфакс-Азербайджан.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства", - заявил Алиев.
По его словам, международное сообщество, открыто поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.
Напомним, ранее в Азербайджане заявили, что готовы принять у себя встречу представителей Украины и России для переговоров о прекращении войны.