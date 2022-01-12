Кабинет министров обязал министров согласовывать деловые поездки.

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 11 декабря 1992 г. № 698".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Читайте такжеШмыгаль сказал, будет ли новый локдаун в УкраинеДокументом предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров.

"Проектом акта предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров", - говорится в пояснительной записке к документа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский определил кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.

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