Правительство приняло постановление "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 11 декабря 1992 г. № 698".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.
Читайте такжеШмыгаль сказал, будет ли новый локдаун в УкраинеДокументом предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров.
"Проектом акта предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров", - говорится в пояснительной записке к документа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский определил кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.