Ключевые темы встречи - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер посетит с визитом Украину через две недели.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Читайте такжеДело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - отметил Кулеба.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с визитом Украину.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко