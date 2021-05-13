Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер посетит с визитом Украину через две недели.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Читайте такжеДело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - отметил Кулеба.
Ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с визитом Украину.
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