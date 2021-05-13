Главной целью визита, по словам премьера, станет сотрудничество двух стран.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с визитом Украину.

Как сообщает издание ERR, Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с визитом Украину.

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"С понедельника по среду на следующей неделе я буду с визитом в Украине. Цель визита – подтвердить поддержку Украины на пути в сторону Европы и поддержать их в это сложное время. В первую очередь я сконцентрируюсь на сотрудничестве с Украиной в проведении реформ. Для Эстонии Украина – самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им с различными проектами стоимостью до 1,4 млн евро в год", - сказала Каллас.

Проекты направлены на образование, предпринимательство и цифровое сотрудничество. "Также мы продвигаем систему цифрового правительства, чтобы там государство и открытый сектор были прозрачными и чтобы снизить коррупцию. В плане также посещение контрольной линии на востоке Украины, что было отдельной целью украинской стороны", - добавила Каллас.

Приглашение посетить Киев поступило главе эстонского правительства от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время состоявшейся в марте беседы по видеосвязи.

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Автор: Леся Лещенко