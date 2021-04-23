Об этом в эфире израильского телеканала сообщил украинский посол.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News.

"У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а проявил готовность и желание помочь", – сказал Корнийчук.

Что случилось

На фоне стягивания Россией войск к границам с Украиной президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением обсудить ситуацию на Донбассе непосредственно в восточном регионе. Этому предшествовали безуспешные попытки украинского главы дозвониться до президента РФ.

22 апреля Путин посоветовал Зеленскому обсуждать конфликт на Донбассе с главарями "Л/ДНР". При этом добавил, что по другим вопросам в Москву можно обращаться в "любое удобное время".

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Автор: Яна Ставская