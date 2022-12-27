Ранее был анонсирован визит Мелони в украинскую столицу.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони намерена осуществить визит в Киев и пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Рим.

"Я вновь заявила о поддержке итальянским правительством Киева и подтвердила максимальную преданность Италии всем действиям в пользу того, чтобы прийти к справедливому миру. Я подтвердила мое намерение посетить Киев и пригласила Зеленского в Рим", – сообщила Мелони в Twitter по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорда Мелони заявила о намерении приехать в Украину в начале следующего года. Она также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Позиция Италии относительно войны в Украине

22 октября текущего года Джорджа Мелони была выбрана Главой Совета министров Италии, став первой женщиной на этом посту. Уже на следующий день Мелони заявила, что Рим будет поддерживать Киев в борьбе с российскими оккупантами. Уже через неделю стало известно, что Италия передаст Украине немецкие Panzerhaubitze 2000 и РЗСО М270, а также пакет военной помощи, в который вошли старые гаубицы M109.

Вскоре Рим объявил, что готовит еще один пакет военной помощи, в который вошли "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L.

27 декабря Зеленский заявил, что Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, а также выделит дополнительных 10 млн евро помощи.

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