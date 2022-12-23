Джорджия Мелони анонсировала телефонный разговор с Зеленским.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявил о намерении приехать в Украину в начале следующего года. Политик анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев - УНИАН) в первые месяцы следующего года", – цитирует Мелони итальянский телеканал Rai.

Кроме того, она заявила, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с Зеленским.

Видео дня

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", – подчеркнула итальянский политик.

Позиция Италии по войне в Украине - что известно

23 октября новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим будет поддерживать Киев в борьбе с российскими оккупантами.

При этом итальянская власть заявила, что передаст Украине немецкие Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также в паакет военной помощи вошли старые гаубицы M109.

Позже сталол известно, что Рим подготовит еще один пакет военной помощи, в который вошли "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L - их после проверки должны были отправить на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: