Предатели Родины. Какие шансы увидеть за решеткой обвиняемых в государственной измене

За восемь лет, начиная с 2014 года, СБУ насчитала в Украине более 16,5 тысяч дел по статье "государственная измена". Но приговоров – катастрофически мало. УНИАН пообщался с адвокатами и правозащитниками о практике применения статьи "Государственная измена" и вероятности когда-нибудь увидеть предателей за решеткой.

В начале текущей недели главной новостью стало то, что экс-президента Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму – из-за покупки угля с оккупированных территорий Донбасса в первые годы войны. Политика ждут в Государственном бюро расследований в четверг для проведения следственных действий. Но уже сейчас эксперты говорят, как непросто придется стороне обвинения. УНИАН поговорил с адвокатами и правозащитниками о практике применения статьи "Государственная измена".

Главное - доказать умысел

"Обращаю внимание, что диспозиция статьи 111 УК Украины "Государственная измена" - очень широкая. Это и переход на сторону врага, шпионаж, подрывная деятельности против Украины и пр. Также говорится об информационной и экономической безопасности. Закупки угля у так называемых ДНР и ЛНР трактуются, как создание угрозы экономической безопасности, поддержка террористических организаций. Обвинение идет в комплексе со статьей 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации". Вопрос в том, какой будет доказательная база. Главное - доказать умысел конкретных людей, - рассказывает адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Сергей Жилич. - Я уверен, что президент напрямую всем не занимался. Вели переговоры, подписывали соглашения рядовые исполнители. Доказать умысел Петра Порошенко могли бы негласные следственно-розыскные действия (НСРД). Но очень сомнительно, что велась аудио-, видео- фиксация, контроль телефонных звонков действующей власти. Возможно, оперативные подразделения занимались представителями "ДНР" и "ЛНР", и если несколько лет назад, в ходе расследования, была выявлена причастность действовавшего на тот момент президента, только так можно говорить про реальность доказательной базы".

Но даже в таком случае будет непросто. По словам Сергея Жилича, все, что связано с документированием в рамках НСРД, имеет массу сложностей, есть определенные процедуры, которые должны быть выполнены.

"Увы, наши правоохранители не всегда качественно проводят подобные действия. У стороны защиты всегда есть возможность оспаривать, говорить о том, что доказательства собраны недопустимым путем… Доказательная база может быть сильной, только если все доказательства собраны корректно", - считает юрист.

Правозащитник Евгений Захаров проанализировал приговоры по статье 11 УК Украины за несколько лет (2014-2019 гг.) и отметил, что расследуются такие дела очень медленно.

"Уведомление о подозрении предъявлено только в 37,7% от общего количества учтенных уголовных производств, а обвинительный акт направлен в только в 33% производств, в которых вручено подозрение. При этом только 7,6% производств закрыто. Количество производств, относительно которых решение об окончании или остановке не принято, составляет 64,1%, - утверждает Евгений Захаров. - Анализ решений судов показывает, что квалификация совершенных преступлений как государственная измена часто была сомнительной и даже некорректной. Суды пытались иногда исправлять эти ошибки досудебного следствия. Так, по 4 делам обвинение по статье 111 признано недоказанным, и подсудимые были оправданы по этой статье".

Предатель номер один, номер два, номер три

По информации украинских СМИ, с 2001 по 2013 годы по этой статье были осуждены всего пять человек. Трое из них - военные, двое - частные предприниматели. Если учесть, что весной этого года СБУ отчиталась об открытии 16643 уголовных производства по государственной измене и терроризму, начиная с 2014 года, то приговоров ощутимо меньше.

В начале декабря была поставлена точка в деле беглого экс-президента Виктора Януковича. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда подтвердил приговор бывшему президенту - 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Сомнений в том, что любитель страусов и золотых унитазов, ввиду доказательств против него, представленных по делу, получит такой срок, практически не было. Процитируем внештатного советника главы МВД Антона Геращенко, который еще несколько лет назад говорил: "Проще всего (из всех инкриминируемых статей, - УНИАН) будет доказать государственное предательство Януковича, что он перешел на сторону врага. Есть его обращение к президенту России Владимиру Путину, которое представитель России цитировал в ООН".

Еще одному беглецу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову также предъявлено подозрение в госизмене, но уже за "Харьковские соглашения". По данным ГБР, условия Соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ в Украине (условно, обмене флота на газ) были навязаны тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. А не так давно Азаров был арестован по этому делу. Правда, заочно.

Еще одно громкое обвинение в госизмене касается Владимира Заманы, экс-начальника Генштаба времен Януковича.

В подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он критически сократил состав ВСУ: расформировал 70 воинских частей и соединений, 19 авиационных частей и т.д. Его обвиняют в том, что такая "реформа" ВСУ, манипуляции с военкоматами способствовали аннексии Крыма и захвату части Донбасса.

В свою очередь Замана и его адвокаты настаивают, что решение о сокращении Вооруженных сил приняла в свое время Верховная Рада, а не лично генерал. И он, дескать, если и пытался сократить армию, то за счет вспомогательных или недееспособных подразделений.

В феврале 2019 года Замана был арестован, но позже его освободили из-под стражи. В 2020 году он жаловался, что спустя год после этого по делу о госизмене с ним не было ни одного допроса.

Дезертиры и военные преступники

Среди всего массива обвиняемых в госизмене выделяются крымчане. В частности, по этой статье УК Украины обвиняются военные, которые подписали контракты с врагом. Напомним, весной 2014 года на материковую часть Украины из 20315 человек военного состава вышли только 6010 военнослужащих.

Несколько предателей уже получили сроки. Так, осенью 2017-го на КПВВ "Чонгар" задержали дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова. Писали, что предатели выехали с полуострова, чтобы купить дипломы о высшем образовании (думали так стать офицерами). В итоге у них была возможность поучиться заочно в тюремных камерах. Приговором для Баранов и Одинцова стало 13 и 14 лет, однако в 2019 году их передали РФ в ходе обмена.

По словам правоохранителей, следователи, как под копирку, тиражируют дела в отношении не вышедших на материк военных. При этом важно, что часть из них осталась в Крыму, но не подписывала контракт с частями РФ.

Например, дело бывшей телефонистки части А1656 (Севастополь). Ее обвиняли в госизмене, но обвиняемая утверждала, что не принимала присягу РФ, не подписывала новый контракт. Сторона обвинения не смогла доказать обратное. В итоге женщина все же получила срок, но по статье "Дезертирство" - 3 года условно.

Таким образом, если предатель не попался с военным билетом в кармане, то доказать его вину проблематично. Сложно представить, что враг будет отвечать на запросы наших следователей и высылать характеристику с места службы.

Добавим, что, кроме военных, за госизмену судят крымских депутатов. Весной текущего года Верховный Суд оставил без изменений приговор - 14 лет - для экс-депутата ВР АРК Крым Светланы Савченко. Кроме этого, в Реестре судебных решений УНИАН находил дела в отношении сотрудников прокуратуры. Можно предположить, что судят и бывших милиционеров, сбушников и т.д. и т.п.

Продолжая тему военных предателей, отметим, что негодяи, перешедшие на сторону "ДНР" и "ЛНР", будут осуждены, но не по статье о государственной измене (в форме перехода на сторону врага в период вооруженного конфликта). В одном из подобных дел суд отметил: "Так называемая ДНР, по своей сути, является террористической организацией и не содержит никаких признаков, присущих государству". Судьи считают, врагом в деле о государственной измене может быть лишь другая страна.

Свобода слова и пропагандисты на свободе

В феврале текущего года о госизмене было объявлено подозрение известному пропагандисту Анатолию Шарию. В этой связи уместно вспомнить и дело так называемого журналиста Руслана Коцабы. Он, напомним, выступал против мобилизации, опубликовал соответствующий видеоролик. Его обвиняли в госизмене, но суд счел обвинение необоснованным, и присудил лишь 3,5 года с конфискацией - за препятствование законным действиям ВСУ в особый период. Позже Кацаба выиграл апелляцию, затем заявил, что СБУ открыла "обновленное" уголовное дело.

Можно вспомнить и других "журналистов", которых обвиняют в госизмене, но, по мнению экспертов, в подобных случаях доказать вину практически невозможно. Как доказать, что у блогера был конкретный умысел предать Украину? Пропагандисты прикрываются Конституцией, кричат о свободе слова, манипулируют информацией в соцсетях так, что ни одна экспертиза, скорее всего, не докажет состав преступления.

Не проще доказать и вину редакторов специфических Telegram-каналов. Весной СБУ отчиталась о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы - тексты согласовывались с Москвой. По этому делу даже были задержаны одесситка и харьковчанка, но они - исполнители. Главные "менеджеры" скрываются за рубежом.

Дело Ежова

Достаточно громким обещало быть дело сотрудника Кабмина Станислава Ежова. Его задержали прямо на рабочем месте 20 декабря 2017 года, обвинили в том, что он информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана. Первое время Ежов вину не признавал, а его адвокат Валентин Рыбин заявил, что в деле отсутствуют документы, которые бы свидетельствовали о разглашении гостайны.

А это, по словам правозащитника Евгения Захарова, важно: "Иначе отсутствуют четкие критерии, какая информация помогает иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины. Такой подход требованию Европейского суда относительно ясности и предсказуемости закона, на котором основывается ограничение свободы выражения мнений, явно не отвечает".

В итоге, Ежов пошел на сделку со следствием, был выдан РФ в рамках обмена. По этой же схеме покинул СИЗО харьковский ученый Мехти Логунов. Спецслужбы установили, что он, по заданию российских кураторов, создал агентурную сеть из 18 человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы, шел сбор сведений о технических разработках в рамках оборонного заказа.

Приговор – 12 лет, но… вместо тюремных камер – телевизионные, экс-харьковчанин уже отметился у российских пропагандистов.

"Они могут спать спокойно"

Напоследок нельзя не вспомнить и дело 2021 года – "дело Медведчука". По информации СБУ, при посредничестве народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука состоялся сговор россиян с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Впоследствии, с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ, были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. Так, на оккупированной территории были выбраны два фактически не работающих угольных предприятия, их руководителями были назначены представителей оккупационных властей ОРДЛО, для них были открыты банковские счета и с ними заключили договоры на поставку угля. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, Украина профинансировала пророссийских террористов на сумму более 200 млн гривен. И Виктор Медведчук, по словам главы СБУ Ивана Баканова, имел к этому непосредственное отношение: "Это вопрос государственной измены".

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Но перспективы и этого дела довольно туманны. Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко убежден, что у нынешней власти напора не хватит: "Наша судебная и правоохранительная системы живут по собственным законам. Поэтому Медведчук и Порошенко могут быть совершенно спокойны. Дело не дойдет до суда. А если и дойдет, то тянуться это будет очень долго. Как раз к окончанию срока Зеленского".

По его словам, правоохранительная система, существующая в нынешнем виде и благодаря Порошенко, и благодаря Зеленскому, не может справиться и с делами попроще. Поэтому не стоит ожидать, что этой системе удастся "скрутить Порошенко и Медведчука": "Они могут спать спокойно, все у них будет хорошо".

Влад Абрамов