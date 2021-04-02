Как отметила ведущая, велосипед немного оттюнингован, потому что владелец решил его переделать.

1 апреля на телеканале "1+1" в эфире ток-шоу "Право на власть" обсудили результаты президентства Владимира Зеленского за два года.

Читайте также"Кварталовец" о фильме "Слуга народа" : мы хотели показать, почему люди "мечтают перестрелять всю ВР"Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук начала эфир с отрывка сериала "Слуга народа", представив в студии тот самый легендарный велосипед Голобородько, пишет ТСН.

"Два года назад киногерой Василий Голобородько "въехал в жизнь украинцев" на этом велосипеде. Два года назад, 31 марта 2019, актер студии "95 Квартал" Владимир Зеленский пришел на выборы президента и победил на них", - сказала телеведущая.

По ее словам, это – действительно тот велосипед, который снимался в телесериале "Слуга народа". Он немного оттюнингован, потому что владелец решил его переделать.

"Велосипед на самом деле - для привлечения внимания. Почему не рояль, спрашиваете вы меня, Алексей (ведущая ответила на вопрос депутата Алексея Гончаренко, - УНИАН.)? Потому, что я бы его не донесла", - отметила Мосейчук.

"Слуга народа": что известно о сериале

"Слуга народа" — снятый в Украине комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" об истории избрания президентом Украины учителя истории.

Главную роль учителя истории Василия Голобородько в сериале исполняет Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на телеканале 1+1.

Третий сезон ("Выбор") был показан во время президентской избирательной кампании в марте-апреле 2019 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко