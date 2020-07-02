В "Право на владу" обсудят резонансную отставку главы Нацбанка Якова Смолия

Вчера Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Сегодня, 2 июля, в 21:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». В программе обсудят резонансную тему увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия.

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Вчера Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении, заявив о политическом давлении со стороны властей. Во время прямого эфира «Право на владу» ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с политиками и экспертами будет искать ответы, какими будут последствия отставки главы НБУ, что будет с гривной, и продолжат ли МВФ, Всемирный банк и другие крупные кредиторы финансово поддерживать Украину.

В программе примут участие: глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, председатель партии и фракции ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко, министр финансов Украины Сергей Марченко, заместитель главы фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский, Президент Грузии (2004-2013), председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, народный депутат IV-VI созывов, член Совета НБУ (2003-2005, 2007-2014) Василий Горбаль, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21:45.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2020 года Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Сегодня, 2 июля, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772). Ранее сегодня заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook, что фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады сегодня, 2 июля, в 18.00. Позже народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады сегодня все же не состоится.

Ранее Качура сообщал, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть проекты законов: о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д), о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668), о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671) и проект закона о внесении изменений в законодательные акты о социальной защите населения в период карантина (№3486).

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