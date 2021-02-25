Сегодня, 25 февраля, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу". В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук и гости студии обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, который вывел на улицы тех, кто считает его несправедливым.

В прямом эфире ведущая Наталья Мосейчук эксперты и политики подискутируют о том, справедлив ли приговор Стерненко и сравнят результаты такого решения с приговором, который получили убийцы журналистки Екатерины Гандзюк. В студии обсудят состояние украинской судебной системы и ход судебной реформы. О том, имеют ли украинцы шанс на справедливость в судах, и какие события внутри страны может запустить суд над активистом Стерненко, будут говорить в этот четверг в программе "Право на владу" с Натальей Мосейчук.

В дискуссии примут участие: глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, адвокат Маси Найем, министр юстиции Украины Денис Малюська, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин, правовик Геннадий Друзенко, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, политический эксперт Юрий Романенко, прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук, криминолог Анна Маляр, председатель правления Фонда DEJURE, д.ю.н. Михаил Жернаков, начальник Киевского городского Бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Михайленко.

Специальный гость программы - министр здравоохранения Максим Степанов, который поделится актуальной информацией относительно вакцинации в Украине. В студии обсудят эффективность проведенной коммуникации с украинцами по вакцинации. Попытаются выяснить, почему неохотно вакцинируются врачи и какого качества вакцина, которую завезли в Украину.

Смотрите новый выпуск "Право на власть" уже сегодня в 21.45.

Свои вопросы телезрители могут задавать на Facebook-странице программы.

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Автор: УНИАН