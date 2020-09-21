В заявлении отмечается, что официально результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления граждан.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно ситуации в Республике Беларусь".

Как говорится в сообщении на сайте парламента, постановление подписано сегодня, 21 сентября.

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Постановление ВР по событиям в Беларуси: о чем говорится в заявлении

15 сентября Верховная Рада приняла заявление о ситуации в Республике Беларусь, утвержденной постановлением ВР (№3053а), в которой говорится о недопустимости привлечения сил России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования ситуации в Беларуси.

Верховная Рада считает недопустимым привлечение сил России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования ситуации в Беларуси. «Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», - сказано в заявлении.

ВР считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Также отмечается, что выборы «прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей».

Народные депутаты считают недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», - отмечается в заявлении.

Парламент Украины осуждает применение «чрезмерной силы и жестокости» со стороны правоохранительных органов Беларуси.

ВР требует освобождения всех задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустит дальнейшей эскалации преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей.

Авторы заявления отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси и решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

ВР призывает белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.

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Автор: Надежда Пришляк