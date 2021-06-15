Телеканал 1+1 требует извинений от членов "Европейской Солидарности", которые оскорбили присутствующих на эфире гостей – воинов АТО и волонтеров – назвав их "черными политтехнологами".

В ответ на заявление фракции «Европейская солидарность» относительно выпуска программы «Право на власть», посвященном «пленкам Медведчука», блокированию освобождения пленных и обмена под телекамеры ради пиара 5-го президента Петра Порошенко, отмечаем следующее. Телеканал 1+1 не намерен приносить извинения за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы. Взамен требуем извинений от членов «Европейской Солидарности», которые оскорбили присутствующих на эфире гостей – воинов АТО и волонтеров – назвав их «черными политтехнологами».

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Как и говорится в заявлении «европейской солидарности», телеканал 1+1 ожидает официального обращения через «соответствующие органы» и готов предоставить ответы на все конструктивные вопросы, если они будут озвучены. Не считаем целесообразным поддерживать очередные попытки представителей «ЕС» с помощью популистских методов и подмены понятий создавать общественный резонанс, манипулировать и играть на настроениях, сеять ненависть и отвлекать внимание общественности от действительно важных событий в стране.

Примечательно, что именно «Европейская солидарность» нашла повод громогласно объявить бойкот телеканалу 1+1. Это произошло после аналогичного решения партии ОПЗЖ, которая игнорирует все эфиры, где говорится о «пленках Медведчука». Напомним, что в свое время телеканал 1+1, который всегда имеет проактивную и проукраинскую позицию, бойкотировал и Виктор Янукович. К сожалению, риторика и действия «ЕС» и ОПЗЖ все больше становятся похожими.

Читайте такжеСМИ обнародовали полную версию "пленок Медведчука"Относительно громких высказываний о «медиакиллерство» телеканал 1+1 хотел бы напомнить «ЕС» о попытках власти в 2016 году безосновательно лишить телеканал лицензии на вещание. После провала этих попыток и исходя из «пленок Медведчука», мы не исключаем, что доля акций в структуре 1+1 могла оказаться у Оксаны Марченко – жены Виктора Медведчука – в интересах именно Петра Порошенко. Стоит вспомнить, что в 2018 году при попустительстве тогдашней действующей власти произошло объединение телеканалов 112, ZIK и News One в холдинг «Новости» Виктора Медведчука.

Также ярким примером «медиа-киллерства» считаем массированные атаки ботов, которые систематически наблюдаем на всех страницах 1+1 media после каждого заявления, что идет вразрез с интересами партии и непосредственно ее руководителя Петра Порошенко.

Мы не расцениваем как проявление «сексизма» конструктивную дискуссию, которая состоялась в эфире телеканала, и вместо этого считаем нужным напомнить о таких случаи в рядах "ЕС", в том числе с стороны лидера партии.

Если у представителей вышеупомянутой фракции есть желание выразить свою позицию и подискутировать об актуальных для миллионов украинцев тем, а не очередной раз манипулировать общественным мнением и сеять раздор – приглашаем сделать это в эфире ток-шоу «Право на власть», куда редакция программы систематически приглашает все политические силы, руководствуясь принципом баланса мнений.

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Автор: Иван Бойко