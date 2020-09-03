Премьер-министр призвал трудовые коллективы ВУЗов в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на получение государственных стипендий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему правительство вчера на заседании отложило рассмотрение проекта решения о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых отец президента Владимира Зеленского.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", - говорится в заметке.

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Как отметил Шмыгаль, в письме объясняется, что трудовой коллектив вуза неоднократно вносил представление в отношении Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский.

"Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя", - добавил премьер.

Он отметил, что из-за неожиданного медийного резонанса хочет прояснить позицию правительства во избежание спекуляций.

"В среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение к 1 октября - Дню работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - написал Шмыгаль.

Пожизненная стипендия отцу президента Зеленского

Отец президента Украины, доктор технических наук и профессор Александр Зеленский попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию.

Идея присвоить стипендию Александру Зеленскому принадлежит временно исполняющему обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлета.

По словам Александра Зеленского, он не нуждается в этой стипендии.

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Автор: Виктория Токарева