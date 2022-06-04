Если при авторизации визы в графе гражданства отметить "Россия", то после заполнения документа на экране появляется отказ на украинском языке.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины у россиян возникли сложности с электронной авторизацией при оформлении виз в Мексику.

Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости.

При подаче заявки необходимо, в числе прочего, указывать гражданство.

Если в графе гражданства отметить "Россия", то после заполнения документа на экране появляется отказ на украинском языке.

"К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан", - говорится в сообщении

Далее, также на украинском языке, следуют рекомендации обратиться за визой лично в консульский отдел.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

По состоянию на 2 апреля 2022 года на границе между Мексикой и США резко вырос поток беженцев из Украины.

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