По словам дипломата, Путин недооценил оборонительные возможности Украины и "поломал себе на этом зубы".

Российский президент Владимир Путин стремится уничтожить независимое украинское государство, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью журналу .loyal, отвечая на вопрос о намерениях российского лидера. Перевод интервью обнародовало Посольство Украины в Германии.

"Его [Путина] план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей Родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму», - пояснил Мельник.

По словам посла, украинская армия во многих аспектах существенно уступает российской - как количественно, так и качественно. Однако Путин недооценил оборонительные возможности Украины, и "поломал себе на этом зубы".

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Он также подчеркнул, что Украина может достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.

В интервью Мельник также заявил, что восстановление Украиной ядерного статуса сейчас не стоит в Киеве на повестке дня. Впрочем, большинство населения сейчас рассматривает отказ Украины от ядерного арсенала как роковую ошибку.

При том в апреле Мельник призвал Запад как можно скорее взять Украину в НАТО, ведь в противном случае Киеву придется рассмотреть вопрос восстановления своего ядерного статуса.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил за подписание с США и Евросоюзом плана "Б" для Украины, который бы предоставлял военные гарантии безопасности до вступления страны в НАТО и охватывал вопросы как восстановления территориальной целостности, так и обеспечения энергетической безопасности нашего государства.

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Автор: Дмитрий Захаров