Он раскритиковал партнеров Киева за медленное предоставление оружия, поскольку колебания Запада и частичные меры не приведут к победе и "позволяют вести войну, но не завершить ее".

Российские власти будут усиливать пропаганду для того, чтобы разъединить союзников и ослабить их поддержку Украины и, как следствие, заставить Киев пойти на переговоры.

Такое мнение высказали американские эксперты по вопросам внешней политики и вооруженных сил, передает Голос Америки. По их мнению, такие переговоры не приведут к миру, потому что президент РФ Владимир Путин не отказался от своей цели – уничтожить Украину.

Эксперты отметили, что Россия будет продолжать войну, несмотря на видимость поиска мира, поэтому единственный способ ее закончить быстро и победой Украины - это предоставить ей все нужное оружие.

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Как отметил генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, сопредседатель Центра американской безопасности (AFPI), агрессия Кремля против Украины стала возможной из-за отсутствия реакции Запада и США на оккупацию Крыма в 2014 году.

Но и теперь то, что Запад оказывает помощь Украине "постепенно и с перерывами", дает Путину надежду на то, что он затянет время и таким образом одержит победу. Как отметил Келлог, колебания Запада и частичные меры не приведут к победе, они "позволяют вести войну, но не завершить ее".

"Если мы не проявим лидерство сейчас, мы рискуем погрязнуть в еще одной бесконечной войне", – считает он.

По мнению Келлога, ВСУ нужно предоставить все необходимое оружие, чтобы Путин понял, что судьба его армии в Украине "под угрозой почти полного уничтожения". Если Путин поймет, что полностью потеряет в Украине свою армию, то выведет войска, сказал бывший генерал. Поэтому, по его мнению, Западу нужен четкий план. А говорить "все, что нужно, сколько нужно" не сработает, потому что "это – не политка, это – лозунг".

"Одно из главных правил войны: тактика без стратегии - это только шум перед поражением. Ни одно количество пакетов помощи и санкций, или президентский визит в Киев не будут успешными без плана. Война в Украине должна закончиться в этом году", - подчеркнул военный эксперт.

Но исход войны "должен быть определен с учетом американских интересов, и нужен путь для достижения этого", отметил Келлог. По его мнению, во-первых, ВСУ с помощью западного оружия должны показать Путину, что его армия потерпит поражение в Украине. Во-вторых, должно быть четкое представление, что будет после войны, и четкий "дорожный план", как этого достичь. В-третьих, европейцы, по мнению американского генерала, должны принять большее участие в завершении войны, которая идет на их континенте.

"Они не могут ожидать, что граждане США будут продолжать беспокоиться об этом огромном финансовом бремени, как они это делают сегодня", – сказал он.

Келлог считает целесообразным отправлять Украине как можно больше оружия. Он отметил, что украинцы сражаются с той угрозой, против которой это оружие изготавливалось.

"Украинцы воюют в той войне, в которой мы думали, что будем воевать сами 20-25 лет назад, именно против тех людей, с которыми мы думали, что будем воевать, и именно тем оружием. Поэтому мы должны им дать все, что им сейчас нужно", – сказал бывший генерал. Он призвал передать оружие, которое есть на европейских складах, Украине, "потому что для этого оно там есть".

"Его можно доставить быстро, и оно не повлияет на нашу боеготовность, потому что оно было создано для того, чтобы отбивать российскую армию, и именно это украинцы сейчас делают", – подчеркнул Келлог.

Кроме этого эксперт по вопросам российской армии в частном исследовательском центре RAND Corporation Дара Масикот отметила, что Кремль далек от истощения, у него достаточно резервов. Поэтому исход войны будет зависеть от того, сможет ли западная помощь усилить ВСУ.

Россия, по ее словам, имеет миллионные человеческие резервы, а для пополнения амуниции власть заставит военные заводы работать круглосуточно.

"Кремль еще не полностью активировал военные органы для мобилизации большего количества людей и дополнительной техники из резервов", – отметила Масикот. Но и этого, как отметила она, будет недостаточно для нового вторжения на северо-восток Украины и взятия Киева.

Она добавила, что силы "вагнеровцев" иссякают, но их использовали как "пушечное мясо", чтобы удержать позиции до подхода армейских резервов.

А по мнению бывшего директора Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджелы Стент, учитывая, что Путин готовится к долгой войне, важно, чтобы "трансатлантическая поддержка Украины сохранилась", несмотря на российскую пропаганду, которая со временем будет усиливаться.

"Россия усилит дезинформационную кампанию, потому что в Европе в этом году пройдут выборы в разных странах. Тот же вопрос вероятно встанет и в США, по мере того, как мы приближаемся к выборам в Конгресс и президентским выборам в следующем году", – сказала эксперт.

Стент отметила, что может быть очень трудно "пробить железный занавес дезинформации", но это надо делать, и надо увеличивать ресурсы для этого.

По ее словам, Кремль изолирован на Западе, но может полагаться на поддержку "глобального Юга", развивающихся стран, поскольку там он успешно навязывает свой взгляд на войну как на борьбу против колониализма.

Война в Украине - прогноз

В начале года руководитель Главного управления разведки Кирил Буданов прогнозировал, что в 2023 году российская армия сосредоточится на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

А американский генерал в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что в этом году война в Украине станет более жестокой. При этом аналитики авторитетного издания Financial Times считают, что РФ готовится к затяжной войне, а потому боевые действия затянуться на весь год.

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