В суде над Порошенко поднялся шум: депутатов возмутило заявление прокуроров о давлении со стороны экс-президента

Во время обоснования рисков прокуроры заявили, что Порошенко будет оказывать давление на народных депутатов своей фракции с целью избежать уголовной ответственности. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале соратников Порошенко - народных депутатов.

На судебном заседании Печерского районного суда Киева, где избирают меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, поднялся шум.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры начали оглашать ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. В частности, один из прокуроров заявил, что Порошенко обвиняется в том, что издал заведомо незаконный приказ, которым создал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки и склонил тогдашнего председателя СВР Егора Божка к назначению на эту должность Сергея Семочко.

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Прокуроры уверены, что такой приказ был незаконным, поскольку в штатном расписании СВР нет такой должности, а есть только должность заместителя председателя, которая в то время не была вакантной.

Прокуроры уверены, что Порошенко нарушил ст. 6 закона о СВР. Также они считают, что Порошенко незаконно предоставил Семочко доступ к государственной тайне, чем также превысил свою власть и служебные полномочия.

Обосновывая риски, прокуроры отметили, что Порошенко без меры пресечения может совершать новые правонарушения, уничтожать или подделывать документы, а также оказать давление, в том числе и на депутатов своей фракции. Эти слова возмутили присутствующих в зале суда народных депутатов из фракции «Европейская солидарность», как и самого Порошенко. Они начали выкрикивать, что такие заявления прокуроров - это унижение парламентариев и вмешательство в политическую деятельность.

В зале суда поднялся шум: прокуроры и депутаты начали говорить одновременно и на повышенных тонах.

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