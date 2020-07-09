80% уголовных производств против Порошенко не имеют судебных перспектив - руководитель следственного отдела ГБР

Начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что по результатам расследования ряда дел нет оснований для объявления экс-президенту Петру Порошенко подозрения.

80% уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, не имеют судебных перспектив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

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По его словам, с мая 2019 года было открыто 13-15 производств, в которых фигурировал Порошенко, по большинству из этих дел были проведены следственные действия, которые завершены в январе-феврале текущего года.

Вместе с тем он подчеркнул, что по результатам расследований нет оснований для объявления Порошенко подозрения. Корецкий также отметил, в тех делах нет состава преступления как такового.

Он предположил, что судебные перспективы имеют толькодва дела, где фигурирует Порошенко: о законности выдворения за пределы Украины экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и о пересечении Порошенко границы для вылета на отдых на Мальдивах.

При этом Корецкий добавил, что в последнем деле состав преступления обнаружен в действиях работников Государственной пограничной службы.

Кроме того, он считает, что никаких претензий правоохранителей к Порошенко по делам об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком", о разжигании межрелигиозной розни (относительно получения Украиной томоса), о подписании Минских соглашений, продаже Липецкой кондитерской фабрики не может быть.

В целом, по мнению Корецкого, 80% таких дел не имеют судебных перспектив.

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