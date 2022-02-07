Германия собирается передать Украине 5 тысяч шлемов.
О такой помощи сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Поступило официальное письмо о готовности Германии передать 5 000 шлемов Украине, объявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", – сообщил Резников.
Также министр добавил, что надеется на разблокирование закупок через Агентство НАТО по вопросам закупок и на позитивное решение по поводу других запросов Украины.
Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена БундестагаРанее Алексей Резников заявил, что Украина пока не получила официального письменного подтверждения предоставления Германией 5 тыс. шлемов в рамках военной помощи.
Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украина обратилась с просьбой прислать каски, и власти его страны на это отреагировали.
Стоит отметить, что осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд ее западных партнеров заговорили о том, что РФ может решиться на вторжение.
В январе текущего года Шольц сказал, что власти Германии не планируют поставлять оружие Украине, но будут пытаться дипломатическим путем предотвратить возможное вторжение России.