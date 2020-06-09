Полтавский бизнес предложил президенту своего кандидата в мэры

Соответствующее обращение подписали владельцы и топ-менеджеры крупнейших предприятий региона.

Представители полтавского бизнеса, объединенного в ряд профильных бизнес-ассоциаций, выступили с публичным заявлением о делегировании собственной кандидатуры на должность мэра города Полтавы для поддержки президентом Зеленским. В частности, полтавские предприниматели предложили президенту рассмотреть возможность выдвижения от партии «Слуга народа» на ближайших местных выборах кандидатуры Сергея Иващенко, застройщика современного и живописного микрорайона Полтава – ЖК «Садовый».

«Мы, представители полтавского социально-ответственного бизнеса, собственными силами создали предприятия, которые ежегодно выплачивают больше 2 миллиарда гривень налогов и сборов в бюджеты всех уровней и на которых работают десятки тысяч человек. Мы живем и работаем в Полтаве. Здесь живут наши родители и дети. Мы – и есть Полтава... Среди нас есть человек, который может встать в авангарде изменений и которого мы готовы представить в качестве кандидата на должность Полтавского городского головы – Сергея Васильевича Иващенко. Считаем его настоящим профессионалом и современным управленцем, с модерновым мышлением и стратегическим видением».

Соответствующее обращение подписали владельцы и топ-менеджеры крупнейших предприятий региона. По информации Ирины Бессарабовой, руководительницы “Полтавской ассоциации бизнеса”, в марте этого года состоялась предварительная встреча президента Владимира Зеленского и представителей бизнеса. Во время этой встречи поднимался вопрос коррупции в городской власти и необходимости кардинального обновления принципов управления.

«Мы тогда почувствовали, что являемся единомышленниками с точки зрения оценки общественных процессов в городе. Больше всего всех возмущает – и нас и президента – это то, что политическая среда в Полтаве сплошь контролируется несколькими кланами. Такое положение дел ни президента, ни бизнес не удовлетворяет. И тогда Владимир Зеленский сказал, что готов прислушаться к рекомендациям бизнеса и поддержать нашу кандидатуру. Именно поэтому мы и начали соответствующие консультации. Уверены, что это будет новая страница нашей полтавской истории».

За разъяснениями мы обратились к самому Сергею Иващенко. В своих комментариях, застройщик ЖК «Садовый» был не многословным: «Действительно, была встреча с президентом в марте. Мы смогли донести до него всю серьезность проблемы политической и обычной коррупции в Полтаве. Честно говоря, он и без нас хорошо знал кто кому здесь кум, сват и брат. Да, он сказал – предлагайте. Мы между собой пообщались. Было решено делегировать мою кандидатуру. При этом я взял слово с каждого, кто меня делегировал и поддерживал, что в случае, если мы пойдем, то каждый будет рядом и будет оказывать посильную помощь. Ведь это касается каждого из нас. Такое решение мы официально оформили в обращение. А дальше – увидим».

Для справки. Сергей Иващенко – 56 лет, полтавский предприниматель, общественный деятель, застройщик ЖК «Садовый», владелец и директор ООО «Строительная компания «Комбинат производственных предприятий», Президент любительского футбольного клуба «Полтава».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram