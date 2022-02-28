Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пока продолжается преступное вторжение в Украину, Россия несет такие убытки, будто война прошла и по их территории.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство несет такие убытки, будто война прошла и по их территории. Для чего все это вам? Для чего? Русским матерям, русским учителям, русским предпринимателям, просто обычным людям - для чего?",- отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас каждый украинец - воин, который должен защищать свое государство.

Вас также могут заинтересовать новости: