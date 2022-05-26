Советник главы ОПУ отметил, что Россия не остановится и будет постоянно "откусывать" территорию Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на заявление депутата Госдумы РФ Владимира Шаманова о том, что "демилитаризация" Украины продлится якобы 5-10 лет. Он заверил, что "Минск-3" ситуацию не спасет.

Об этом он рассказал во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Предупреждение всем на Западе, кто думает, что "Минск-3" спасет ситуацию после поглощения части территорий. Потом будет опять эскалация, будет "Минск-4"... Пока Украина не закончится. Они уже поняли темпы съедания Украины, и он проговорился насчет 5-10 лет, то есть они будут осуществлять давление минимум 5-10 лет… Они так и планируют - "разводить" Запад на том, что, мол, да мы немножко взяли Херсонской, Донецк и Луганск и готовы мириться, вы снова хотите продовольственный кризис?" - отметил Арестович.

При этом он указал, что Россия не остановится и будет постоянно "откусывать" территорию Украины годами "пока не "доедят".

Как ранее сообщал УНИАН, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что война России против Украины может занять от пяти до 10 лет. При этом он указал, что главную ошибку (что украинцы будут встречать захватчиков с цветами) русские войска почувствовали "в первые пять суток".

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