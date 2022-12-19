Моравецкий напомнил о реалиях украинской зимы.

Экс-глава министерства иностранных дел Австрии и подруга российского диктатора Владимира Путина Карин Кнайсль "увлеклась" зимой в Москве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ показал ей зиму в Украине.

"Москва + снег = красота", - написала Кнайсль в Twitter та опубликовала фото из российской столицы.

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На фотографиях видны украинские города, обесточенные из-за российских ракет, а также украинских военных, которые обороняют свою землю, несмотря на снег и темноту вокруг.

Тяжелая зима в Украине

Россия продолжает ракетами уничтожать украинскую энергосистему. В результате украинцы остаются без света и отопления. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, как те, что направляет МАГАТЭ на украинские АЭС.

2 декабря Шмигаль заявил, что Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны прибыть и облегчить ситуацию с энергообеспечением, возникшую в результате российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

9 декабря он сообщил, что Украина начала получать генераторы от международных партнеров. Помощь уже поступила из Бельгии, Франции, Норвегии в рамках инициативы "Генераторы надежды".

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