Сегодня стало известно, что СБУ объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Шарию.

Служба безопасности Украины вызвала Анатолия Шария на допрос 22 февраля.Читайте также"Партию Шария" нельзя ликвидировать из-за подозрения в госизмене ее неофициальному лидеру - ОПОРА

Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе СБУ.

"Сегодня сотрудники СБУ объявили ему (Шарию) подозрение - в соответствии с УПК, определенным законом способом. Сообщение о подозрении и повестка о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Также - звонком на мобильный телефон. Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля", - рассказали в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что решение об объявлении Шария в розыск примут в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование, отметили в спецслужбе.

"Учитывая последний пост Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", - добавили в СБУ.

Подозрение Шарию в госизмене: что известно

16 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Украины Анатолию Шарию.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастными к системной противоправной деятельности Шария.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко