Пискун рассказал, хочет ли снова стать генпрокурором

Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником на общественных началах 30 июля.

Святослав Пискун, трижды бывший генпрокурором Украины, а ныне являющийся советником Венедиктовой на общественных началах, говорит, что на самом деле пугал, когда заявлял о своих амбициях возглавить ведомство еще раз.

Об этом он рассказал в интервью LB.

«Конечно, я их пугал. Пугал, что приду. И меня надо бояться», - ответил Пискун, уточнив, что его надо бояться, потому что он с рогами.

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«Однако я закончу: у меня нет амбиций стать генпрокурором. Я сказал Венедиктовой: «У вас нет оснований подозревать меня в том, что я буду вас подсиживать. Я делать этого не буду. Я хочу помочь». Она сказала, что позвонит. И все», - вспоминает Пискун.

По его словам, на встрече с Венедиктовой он предложил поставить вопрос изменений в Уголовный процессуальный кодекс и судопроизводство государства.

«В целом, они (подчиненные Венедиктовой - УНИАН) спросили, есть ли у меня предложения. Я сказал, что они у меня не просто есть, а уже сделан анализ за 5 лет. Мы готовы предоставить сравнительную таблицу изменений в законодательство - только голосуй. Где будет усилена роль генпрокурора, начальника следственного подразделения и суда Украины», - сказал Пискун.

Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником на общественных началах 30 июля.

Кто такой Пискун

В 2002 году по представлению президента Леонида Кучмы Пискун впервые стал генпрокурором Украины. После увольнения в 2003-м за «чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа» Пискуна на посту главы ГПУ сменил Геннадий Васильев.

В 2004 году Пискун был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Радченко. В декабре того же года по решению Печерского райсуда Киева вернул себе должность генпрокурора. В октябре 2005 года президент Виктор Ющенко, не удовлетворенный работой Пискуна, инициировал его отставку. Однако в 2007 году Ющенко восстановил Пискуна в должности на фоне конфликта с «Партией регионов». И за месяц снова уволили.

В 2006 и 2007 годах Пискун дважды получал мандат народного депутата по списку «Партии регионов», одновременно оставался беспартийным.

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