Соколова подчеркнула, что за 7 лет телеведущая Марченко не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе.

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова резко отреагировала на заявление Оксаны Марченко, которая попала под санкции СНБО за финансирование терроризма, о походе в политику.

На своей Facebook-странице журналистка назвала жену кума Путина Виктора Медведчука "малороссийской курицей с циничным нутром".

Соколова подчеркнула, что за 7 лет телеведущая Марченко не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе. Также с ее стороны не пришло ни копейки в помощь украинским военным.

"В прошлом месяце Оксана анонсировала свой фильм о церкви МП, где она на BMW с номерами "паломница", должна призывать украинцев верить в Бога. Сначала мне казалось, что у этой женщины нет другого выхода. Вынуждена. Но теперь я понимаю, что она просто малороссийская курица с циничным нутром и нулевой любовью к нашей стране. И ответ таким, как она: "Пи**уй в Москву!", - написала телеведущая.

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Соколова говорит, что Марченко вместо пустой болтовни могла бы попросить своего кума Владимира Путина убрать свои войска с Донбасса и оставить Украину в покое.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: Денис Прядко