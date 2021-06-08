Кому и сколько из этих контрабандных денег раздавал таможенник, ГБР пока не уточняет.

Начальника таможенного поста Михаила Бурдейного ГБР задержала с пакетами кэша на трассе - у него было 700 тысяч долларов.

Журналисты программы "Гроші" пытались выяснить, куда и кому он вез деньги.

Читайте такжеКонтрабандный скандал на "Укрзализныце": уволены начальник поезда и проводникОтмечается, что Бурдейный систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял далее между всеми, кто закрывал глаза на контрабанду или даже прикрывал ее.

"На пачках были бумажки, на которых было написано, кому они предназначались: кому - 20 тысяч долларов, кому - 10 тыс. Как все это было распределено, это свидетельствует, что на Волыни все подготовили для раздачи. И машина уже ехала раздавать конкретным людям", - рассказал генерал-майор налоговой милиции Юрий Атаманюк.

Кому и сколько из этих контрабандных денег раздавал таможенник Бурдейный, который выступает в этой истории фактически курьером, ГБР пока не уточняет, к сожалению", - добавили СМИ.

Что известно о коррупционной схеме при участии начальника таможенного поста на Волыни

Ранее была разоблачена схема незаконного перемещения грузов через государственную границу Украины из Республики Польша. Это делалось под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим и подкачки партий незадекларированных товаров.

Так перевозились пищевые продукты, брендовая одежда, автозапчасти, разнообразное оборудование и оборудование, бытовая техника и прочее.

Так, в рамках досудебного расследования проведен обыск личного авто одного из начальников таможенного поста Волынской таможни Гостаможслужбы, в ходе которого изъято более 700 тыс. долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко