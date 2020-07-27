В Кремле отказались гарантировать режим прекращения огня на Донбассе

Песков назвал содержательным состоявшийся накануне телефонный разговор Зеленского и Путина.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать режим прекращения огня на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-либо гарантии со стороны России - в данном случае не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участников конфликта на юго-востоке Украины», - ответил Песков на вопрос УНИАН, готова ли Россия гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

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При этом Песков отметил, что в Кремле не будут комментировать документы Офиса президента Украины, где говорится о международном конфликте, а не внутреннем, как утверждает Москва.

«Как мы можем комментировать внутренние документы Офиса президента Украины. Одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно завизированы или подписаны. Я призываю исходить из тех формулировок, которые есть в Минском комплексе мер», - сказал Песков.

При этом он не ответил на вопрос УНИАН, согласится ли Кремль завизировать режим прекращение огня на уровне глав стран «Нормандского формата».

Песков отметил, что руководство «самопровозглашенных республик» написало о бессрочном прекращения огня, и «это решение, которое заслуживает высокой оценки и вызывает удовлетворение».

«Это существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения», - заявил он.

По его словам, важно, чтобы «обе стороны полностью придерживались своих взятых обязательств и договоренностей».

Песков добавил, что беседа президентов, состоявшаяся накануне, прошла в конструктивной деловой атмосфере. «Разговор был содержательным», - подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

Однако оккупанты уже осуществили два обстрела, украинские бойцы ответный огонь не открывали.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам в пресс-службе Офиса президента Украины сообщили: «Собеседники приветствуют достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, президент РФ поддержал эту договоренность»

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