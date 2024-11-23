Главным условием для этого является убедить Путина, что он не сможет выиграть войну против украинского народа.

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Голосу Америки. "Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", - отметил польский министр.

Он отметил, что вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ, и вопрос в том, как этого достичь.

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"Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Значит, нужно, чтобы он пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть...", - подчеркнул Сикорский.

"Он на самом деле ближе к этому, чем притворяется. Он - самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает", - акцентировал Сикорский.

Вероятные переговоры с РФ

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с РФ возможны только, если Украина будет сильной и не наедине "с убийцей".

Ранее Путин выдвинул ультиматум для прекращения боевых действий в Украине. В частности, он захотел, чтобы Украина отказалась от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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