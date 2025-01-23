Глава государства считает, что переговоры с Россией могут быть справедливыми при условии, если российские войска будут отведены за линии до полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что замораживание боевых действий на текущей линии фронта - это не лучшее предложение для начала переговоров о прекращении войны. Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg.

В частности, у Зеленского спросили, возможно ли за 100 дней достичь соглашения о мире.

"Честно говоря, для меня важно качество, а не сроки. Безусловно, сроки также в приоритете, потому что от этого зависит жизнь людей, и каждый день у нас есть потери. Но прежде всего мир должен быть сильным и справедливым. И это не ради каких-то общих просто риторических вещей или красноречивых слов, а ради того, чтобы Путин не имел возможности вернуться, а он этого хочет. Он все равно не успокоится, пока его не поставят на место или пока он не разрушит Украину", - убежден Зеленский.

Президент добавил, что для него важно, чтобы Путин был остановлен, и не важно, произойдет ли это за "24 часа".

"Я уверен, что со мной согласятся все украинцы. Важно, чтобы мы смогли достичь стабильного, безопасного мира для Украины", - подчеркнул глава государства.

В то же время, как пояснил Зеленский, переговоры могут быть как справедливыми, так и не справедливыми. Вопрос заключается в том, кто будет на стороне Украины.

"Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми. А справедливыми - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения, и это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному", - отметил Зеленский.

Также, вопрос заключается в том, как понимать справедливость. По мнению президента, это зависит от позиции США и новой администрации Дональда Трампа, от Европейского Союза и от мнения стран-членов, их самостоятельности. А также, это зависит от союзнической позиции Америки и Европы. И в каком-то смысле от Глобального Юга.

"Вопрос в том, будет ли Украина как это было когда-то в нормандском формате - Украина одна и все остальные, или Украина будет с союзниками. И на этот раз Россия будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", - считает Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский ответил, является ли приемлемым для Украины вариант, чтобы заморозить боевые действия на текущей линии фронта.

"Это не лучшее предложение. Это, мягко говоря, не лучшее предложение для Украины. Это слабая позиция на входе в будущие переговоры для Украины. Это действительно выигрышная позиция для России, потому что они ничего не теряют. Они только приобретают и высвобождают время на то, чтобы восстанавливать свои силы, потому что я считаю, что они хотят прийти снова", - констатирует Зеленский.

Он сказал, что возникает лишь один вопрос относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, соответствующее понимание относительно гарантий важно иметь до начала переговоров о прекращении войны.

"Потому что есть гарантии безопасности, которые не зависят от России. И я буду с вами откровенным - России все равно никто верить не будет в Украине. И поэтому, гарантии безопасности от России меня лично не очень интересуют, потому что, какая разница, что они обещают, если они не держат слова. Гарантии уже были много раз, и Будапештский меморандум, и Минские условия, "нормандские", и наша встреча и тому подобное. Вопрос прекращения огня уже был. Это не новое для нас. Вопрос, какие гарантии безопасности, что Путин не начнет войну. И эти гарантии безопасности нам нужны от президента Трампа и от Европы, но Европа будет смотреть на президента Трампа", - сказал Зеленский.

Последние заявления Зеленского относительно гарантий безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский убежден, что членство Украины в Организации Североатлантического договора - это самые дешевые гарантии безопасности. Президент констатирует, что если будущие гарантии безопасности будут ограничиваться только "бумажкой", Украина не согласится на новый Будапештский меморандум.

Также глава государства подчеркнул, что Украина не рассматривает гарантии безопасности для Украины без США. По его словам, об этом он уже говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Польшей и с нашими Балтийскими партнерами.

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