Секретарь СНБО отмечает, что чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем будут "худшие условия и большие суммы".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что Украина выступает за проведение переговоров с Российской Федерацией относительно возмещения и выплаты контрибуций и репараций за все разрушения, совершенные за время войны России против Украины.

Об этом Данилов сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и большие суммы. Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам", - заявил Данилов.

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Переговоры между Украиной и Россией

Как известно, переговоры между украинской и российской делегациями проходили уже несколько раз, в том числе 28 февраля, 3 и 7 марта .

10 марта министры иностранных дел Украины и Российской Федерации встретились в Турции.

После паузы, переговоры возобновились 14 и 15 марта. Также стороны встретились 21 марта, однако ощутимого прорыва не произошло.

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Последний раз переговоры касались экспорта украинского зерна Черным морем. 22 июля стороны договорились об этом, однако уже на следующий день Россия ударила по Одесскому порту.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия боится настоящих переговоров, потому что хочет лишь притормозить свое отступление.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной призвал другие страны не предлагать посредничество в переговорах Украины с РФ, а поддержать нашу страну в борьбе за свободу. Он подчеркнул, что Россия своими действиями демонстрирует нежелание мирных переговоров и дипломатического решения конфликта.

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