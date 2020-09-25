Спикер ВР указал на важность парламента в процессе деоккупации.

Позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, который направлен на победу и возвращение временно оккупированных территорий.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", отвечая главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леониду Кравчуку, который заявил, что не Разумкову решать дела ТКГ.

"Одними из важных позиций и мнений, которые звучали, были как раз из Верховной Рады. Я думаю, так будет и впредь. Если мы говорим о том, кому решать, я думаю, что многие составляющие этого процесса: на что можно влиять, на что нельзя влиять, на что надо влиять. Однако я также хотел бы напомнить, что в этом формате работают и народные депутаты, поэтому Рада к этому процессу привлечена больше чем другие. Именно позиция Рады является одной из важных составляющих процесса, который направлен на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий и в первую очередь возвращение наших граждан, которые сегодня пока остаются на этих территориях", - заявил Разумков.

Местные выборы в Украине и переговоры по Донбассу

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах, это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.

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Автор: Андрей Василюк