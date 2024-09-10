Желание России утверждать, что якобы Украина не хотела мира, является абсурдным, подчеркнул спикер МИД.

МИД Украины отмечает, что Россия с целью манипуляции вспоминает о переговорах, которые велись между делегациями Украины и России в Стамбуле в марте 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал на брифинге. "Россия последовательно и систематически поднимает в информационном пространстве вопрос Стамбульских соглашений. Делает это с манипулятивной целью для того, чтобы сместить фокус внимания с 24 февраля 2022 года, когда Россия в очередной раз напала на Украину, - начала полномасштабное вторжение, сместить фокус внимания на март 2022 года и представить это все в ключе, что Украина якобы не хотела мира. Если задуматься об этом в более широкой картине - это абсурд. Если Россия хотела мира в 2022 году, то не надо было, видимо, нападать на Украину в феврале 2022 года", - подчеркнул Тихий.

В то же время, насчет текстов, которые появляются в медиа, спикер отметил, что всем было известно о том, что между Украиной и Россией шел дипломатический процесс. "Были делегации. Они общались. Искали какие-то формулировки... В этом процессы появлялись два текста... В дипломатии есть правило: ничего не согласовано, пока все не согласовано. Так вот, в Стамбуле ничего не было согласовано, потому что все не было согласовано", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что Украина в то время была настроена конструктивно по завершению войны и искала возможности найти дипломатическое решение. "На дипломатических уровнях отмечали, что Украина стремится к встрече президентов Украины и России для того, чтобы они там решили те вопросы, которые стояли в Стамбуле. От такой встречи по сути, по факту, отказалась Россия. По меньшей мере постепенно сняла эту тему с повестки дня Россия, а не Украина. Поэтому, абсолютно абсурдным является обвинение российской стороны в том, что якобы Украина в Стамбуле не хотела мира. Мы категорически опровергаем эти упреки", - отметил Тихий.

Важные новости о переговорах с РФ - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

5 сентября российский правитель заявил, что Китай, Бразилия или Индия могли бы стать посредниками на переговорах о прекращении войны. При этом, диктатор говорил, что обсуждать должны "мирный план", который был предложен в Стамбуле в 2022 году.

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