Президент Франции отметил сложность достижения согласия по ситуации на востоке Украины и риски эскалации.

Читайте такжеМеркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границ УкраиныПрезидент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца после встречи французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским, опубликованном в субботу, 17 апреля.

В частности, отмечается, что Макрон и Зеленский пообщались по видеосвязи с Меркель.

"Они совместно отметили, что выводы Парижского саммита от 9 декабря 2019 года остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. В скором времени президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в заявлении.

Кроме того, Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины и отметил сложность достижения согласия по ситуации на востоке Украины и риски эскалации.

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Перевод: Катерина Комолова