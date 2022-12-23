Первая леди США выразила слова поддержки украинским семьям.

Первая леди США Джилл Байден прокомментировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в США.

Отметим, Джилл Байден с супругом - президентом США Джо Байденом вместе встречали Зеленского на крыльце Белого дома. В этой поездке Елена Зеленская не сопровождала своего супруга.

В посте в "Твиттере" она попросила передать любовь и поддержку Елене Зеленской и ее детям, а также всем украинским семьям.

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"Президент Зеленский, мы надеемся, что Вы передадите нашу любовь и поддержку Елене и вашим детям, всем семьям Украины", - написала она и поделилась совместным фото в Белом доме.

Напомним, Джилл Байден в мае посещала западную Украину, где встретилась с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Визиты Елены Зеленской в США

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом по приглашению Джилл Байден в июле, а также выступила в Конгрессе.

Второй раз Зеленская поехала в США в сентябре во время заседания 77-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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