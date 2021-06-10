Предложение связано с арестом журналиста Романа Протасевича

Беларусь могут отключить от системы SWIFT из-за выходки c принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и аресте журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Соответствующий проект резолюции об усилении санкций внесли на рассмотрение Совета Европейского союза.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Европейского парламента.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - указано в документе.

Кроме того, проект резолюции предлагает ряд других ограничений для Беларуси и для отдельных лиц, а именно:

ввести персональные санкции в отношении журналиста Марата Маркова из-за интервью с задержанным Романом Протасевичем;

ввести в действие четвертый пакет санкций в отношении официального Минска;

ввести секторальные санкции, которые коснуться торговли сырой нефтью и нефтяными продуктами, а также калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность;

временно исключить Беларусь из системы SWIFT;

временно исключить Беларусь из международных спортивных организаций и ограничить доступ белорусской сборной к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм в Токио;

лишить государственное телевидение Беларуси права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и передать это права телеканалу "Белсат", которые считается независимым.

Что такое cистема SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран. Если страну отключат от SWIFT, то ее финансовая система окажется в блокаде.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Позже Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.

После интервью отец журналиста Дмитрий Протасевич заявил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.

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Автор: Horbacheva Anastasia