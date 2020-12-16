Рада во вторник продлила на год действие соответствующего закона.

Верховная Рада решением о продлении особого статуса Донбасса послала сигнал жителям ОРДЛО и международным партнерам Украины о готовности к урегулированию ситуации мирным путем.

Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

Непродление действия закона Качура назвал "негативным сигналом для наших международных партнеров относительно их санкционной политики".

"Это был бы сигнал для Минского процесса, для Германии, для Франции, которые нас поддерживают. Сигнал того, что Украина больше не хочет мирным процессом заниматься, отказывается от тех обязательств, которые на себя взяла", - пояснил нардеп.

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Он напомнил, что действие закона об особом статусе Донбасса продлевают уже много лет.

"Это в первую очередь сигнал для Донбасса - для оккупированных и неоккупированных территорий – что Украина стремится к миру, мы не отказываемся от переговорного процесса, который является. Мне лично хотелось бы, чтобы это был последний год, когда нам приходилось продлевать действие закона. Чтобы были выборы по украинскому законодательству, были взяты под контроль границы и наступил полноценный мир", - отметил "слуга народа".

Особый статус Донбасса: что предусмотрено законом

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие ежегодно продлевали.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и "государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка "в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие".

Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Закон предусматривает "возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.".

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Автор: Юрий Годован