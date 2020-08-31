Фокин считает, в провластных структурах есть "засланные казачки", поэтому они его и критикуют.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.

Комментарий у Фокина взял 5 канал.

«Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», - сказал он.

Фокин заявил, что доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы «цитировал положение Минских договоренностей».

По его мнению, во власти его критикуют из-за связи с «предшественниками», а в провластных структурах есть «засланные казачки».

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ

Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин. Также он сказал, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

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Автор: Денис Прядко