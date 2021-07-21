Вадим Мельник обладает 16-летним опытом работы в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

Журнал “Фокус” составил рейтинг наиболее эффективных государственных менеджеров Украины. При составлении рейтинга было принято во внимание соотношение озвученных госменеджерами обещаний или поставленных перед ними целей к проделанной работе, указывает “Фокус”.

Среди прочих, в перечень самых эффективных менеджеров вошел глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

“Согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода работы показало внушительные результаты. Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в течение первого полугодия 2021 составил 13,163 млн грн. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год, — 13,1 млрд грн", — указывают авторы рейтинга.

Читайте такжеНа Банковой отреагировали на скандальную информацию Politico по "Северному потоку 2""Также с начала текущего года ГФС обеспечила возмещение причиненного государству ущерба в размере более 864 млн грн. Эта сумма возмещений за шесть месяцев 2021 года соизмерима с годовыми показателями за 2018-2020 годы, а размеры возмещений в бюджет в 2015-2017 годах превышает почти вдвое. Ведомство продолжает активную борьбу с теневыми рынками. С начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что сопоставимо с годовыми показателями нескольких предыдущих лет”, — добавили авторы.

Отмечается, что ГФС в первом полугодии 2021 удалось разоблачить схему незаконного ввоза и транспортировки некачественных нефтепродуктов с целью сбыта, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму порядка 240 млн грн. Также ГФС прекратила деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом около 1 млрд грн.

Вадим Мельник обладает 16-летним опытом работы в сфере обеспечения экономической безопасности государства. Руководителем ГФС Мельник был назначен в декабре 2020 года.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко