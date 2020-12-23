Бывшему президенту и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко не доверяют 74% украинцев, доверяют - 23%.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 56%.

Читайте такжеБольшинство украинцев не хотели бы вернуться в "домайданные" времена – опросОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря.

Кроме того, 30% опрошенных доверяют мэру Киева Виталию Кличко, в то же время 58% - ему не доверяют. Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют - 29%, не доверяют - 61%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 27% и 30% соответственно (еще 27% - его знают).

Лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко - доверяют 25%, не доверяют - 73%.

Сопредседателю политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко - 24% и 55% соответственно (17% - его знают).

Бывшему президенту и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 23% и 74% соответственно, председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку - 19% и 66% (12% - не знают). Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют.

«Наилучший баланс доверия/недоверия имеют президент Зеленский (-15%) и председатель парламента Разумков (-13%). У Кличко разница составляет -28%, у Бойко - -31%, Гройсмана - -32%, Д.Шмыгаля - -38%. Наихудшие показатели у Вадима Рабиновича (-46%), Медведчука (-47%), Тимошенко (-48%) и Порошенко (-51%)», - говорится в сообщении.

***Опрос проводился 16-20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров