Украинцы рассказали, насколько они удовлетворены работой Зеленского, Рады и Кабмина

Больше всего украинцы удовлетворены деятельностью президента Зеленского.

Украинцы меньше всего удовлетворены деятельностью Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно результатам опроса, 52% украинцев "совсем недовольны" работой Верховной Рады. "Вполне удовлетворены" лишь 1 % опрошенных.

Столько же украинцев довольны и деятельностью Кабинета министров Украины. Недовольных - 48%.

Наиболее положительно украинцы оценивают работу Президента. 9% украинцев ответили, что "вполне удовлетворены" его деятельностью, 27% - "скорее удовлетворены", 23% - "скорее не удовлетворены" и 33% - "совсем не удовлетворены". Остальные 8% не смогли ответить.

Также украинцам было предложено оценить деятельность председателя ВР Дмитрий Разумкова ("совсем не удовлетворены" - 34%, "полностью удовлетворены" - 6%) и Премьер-министра Дениса Шмыгаля (2% - "вполне довольны", 37% - "совсем не удовлетворены").

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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