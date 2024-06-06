Путин может воевать только против маленьких стран, а вести войну против Украины значительно сложнее.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что на самом деле Путин очень боится НАТО и не умеет воевать против великих держав, поэтому вся его пресс-конференция была посвящена призыву не давать оружие Украине.

Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу отметил, что Кремль придумал себе историю, что "Россия воевала с Украиной только 3 дня, а сейчас воюет с НАТО".

По его мнению, на самом деле российский лидер не хочет воевать с НАТО. Путин ужасно боится противостояния Альянсом. Он может воевать только против маленьких стран, а вести войну против Украины значительно сложнее.

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"Он пришел в Украину, которая гораздо больше, волевая с точки зрения готовности сопротивляться, понимая, что пришли с геноцидного типа войной. Это вопрос выживания. Выяснилось, что с Украиной воевать нельзя. Он боится НАТО. Вся эта конференция была посвящена чему? "Перестаньте им помогать, тогда мы их просто будем вырезать", - сказал Подоляк.

По его словам, Путин будто говорит, что "не предоставляйте им оружие, потому что я не умею вести войну, когда против меня воюют профессионально, с оружием, в паритетном количестве и с дальнобойными инструментами". Оккупационная армия умеет и любит совершать геноцид гражданского населения, убивать, в частности, женщин и детей.

"Так же себя ведут серийные убийцы, когда они доказывают, что якобы имеют право убить представителей каких-то социальных групп. Поскольку считают, что эти группы "мешают человечеству развиваться правильно". Поэтому он будет их убивать по ночам как Джек-Ризник и делать "полезное дело" для человечества. Так же этот человек говорит", - добавил он.

Угрозы Путина - детали

Правитель России Владимир Путин издал ряд заявлений с угрозами Западу из-за помощи Украине и разрешения бить иностранным оружием по территории РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время общения с прессой Путин особое внимание уделил поставке западного оружия Украине и разрешением наносить им удары по территории России.

"Если кто-то считает, что может поставлять оружие для ударов по нам, то почему мы не можем поставлять свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по их чувствительным объектам? Мы подумаем над этим", - пригрозил Путин.

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