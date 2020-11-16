Бывшему главе ведомства инкриминируют незаконные действия, которые привели к недополучению госбюджетом 30,4 млн грн.

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,4 млн грн.

Читайте такжеВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна, освободил его от уголовной ответственностиОб этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.

Так, на заседании прокурор САП огласил краткое изложение обвинительного акта. После чего суд объявил перерыв до 18 ноября.

Дело против Омеляна

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр Владимир Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно админсбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В САП отмечают, что в итоге решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов велось с 11 ноября 2019 года.

14 августа 2020 года антикоррупционные органы сообщили о завершении расследования возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры.

*** Владимир Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах.

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Автор: Тамара Отовская