Стало известно, кто будет исполнять обязанности председателя АМКУ
Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета Украины после увольнения Верховной Радой Юрия Терентьева стала его первый заместитель – государственная уполномоченная Ольга Пищанская.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
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"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя – государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте ведомства, Пищанская занимала должность заместителя главы АМКУ с сентября 2019 года. До этого была коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг», директором ООО «Закупочные решения»; также занимала должности в «АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО «Метинвест Холдинг».
Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, который находился на должности с мая 2015 года.
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