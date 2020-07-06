Стало известно, кто будет исполнять обязанности председателя АМКУ

И.о. главы ведомства стала Ольга Пищанская, которая занимала должность первого заместителя главы АМКУ с сентября 2019 года.

Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета Украины после увольнения Верховной Радой Юрия Терентьева стала его первый заместитель – государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Читайте такжеПервый замглавы Нацбанка Рожкова назначена и.о. руководителя НБУ

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя – государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, Пищанская занимала должность заместителя главы АМКУ с сентября 2019 года. До этого была коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг», директором ООО «Закупочные решения»; также занимала должности в «АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО «Метинвест Холдинг».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, который находился на должности с мая 2015 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram