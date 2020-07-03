Депутаты отправили в отставку председателя АМКУ Терентьева

Рада поддержала отставку председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины (№3784).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 народных депутатов, что является минимально необходимым количеством голосов для принятия решения.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 2 июля комитет получил заявление Терентьева о своей отставке и по итогам своего заседания рекомендовал парламенту удовлетворить его.

Стоит отметить, что сам глава АМКУ на рассмотрение вопроса в зал Верховной Рады не явился.

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Как сообщал УНИАН, парламент назначил Терентьева главой АМКУ в мае 2015 года.

С апреля 2012 года он работал в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в должности заместителя генерального юрисконсульта предприятия.

Еще ранее Терентьев руководил правовым обеспечением деятельности американской фармацевтической компании «Бристол-Майерс Сквибб Украина»; работал советником по правовым вопросам в международной табачной компании ЗАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина»; в международной торговой компании группы МЕТРО - ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Украина», занимая должности начальника юротдела, начальника отдела финконтроля, директора департамента координации развития, директора по контролю за соблюдением законодательства и корпоративных стандартов.

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