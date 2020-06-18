На Банковой активисты провели "урок для Зеленского" (видео)

Импровизированный урок для президента Зеленского прямо под окнами его офиса. Его тема - произвол Окружного административного суда Киева.

Активисты провели "урок" для президента Украины Владимира Зеленского и объяснили, почему он должен инициировать роспуск Окружного административного суда Киева.

Акция прошла под Офисом президента на Банковой. Акцию устроили активисты Центра противодействия коррупции и Автомайдана, идет речь в сюжете ТСН.

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"Президент - единственное должностное лицо, которое может подать законопроект в парламент, который предусматривает роспуск этого суда. Никто другой этого сделать не может, это личная ответственность Зеленского. И каждый день, пока он это не делает, ОАСК постоянно принимает "заоблачные" решения", - заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Активисты разыграли импровизированный "урок" с учеником за школьной партой, в котором с иллюстрациями рассказали, почему и как Зеленский может распустить ОАСК.

Отметим, Окружной админсуд Киева регулярно выносит скандальные решения. Например, решение разогнать Евромайдан в 2013 году, закрыть дело в отношении сына Авакова, отстранить от должности тогдашнюю руководительницу Минздрава Ульяну Супрун.

"Именно этот суд отменил приватизацию Приватбанка, что едва не стоило налогоплательщикам нескольких десятков миллиардов грн. Этот же суд вернул на работу "ментов", которые убили пятилетнего мальчика. Этот же суд "отмазал" сына Авакова за кражу 14 млн на закупке для АТОшников. Этот суд постоянно отмазывает топ-коррупционеров и депутатов за ложь в декларациях", - утверждает Шабунин.

Судьи ОАСКа, по словам активистов, продолжают принимать незаконные решения, участвуют в коррупционных скандалах, ведут образ жизни, который не соответствует их доходам».

Также активисты Центра противодействия коррупции совместно с ОО "Автомайдан" представили на акции отдельный сайт-спецпроект "Грехи Окружного административного суда города Киева".

Как сообщалось, ОАСК - суд, уполномоченный, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, рассматривать публично-правовые споры, то есть те, в которых хотя бы одной из сторон является субъект властных полномочий (орган государственной власти, местного самоуправления, их должностное или служебное лицо).

Штатная численность судей – 49, председатель суда Павел Вовк.

В этом суде рассматривались резонансные дела, в частности, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, этот суд признал незаконной национализацию Приватбанка, приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата, отменил переименование Московского проспекта Киева в проспект Степана Бандеры, запрещал Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Во времена Революции достоинства ОАСК также вынес более десятка незаконных решений о запрете Майдана, а потом - немало милиционеров, уволенных в результате переаттестации, восстановились именно благодаря решению Окружного суда.

В июле 2019 года детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК. По данным следствия, Вовк и другие судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура, по решению Шевченковского суда, остановила расследование дела против Вовка.

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