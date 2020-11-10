Согласно данным генерал-полковника Владимира Заманы, в Генштабе отсутствуют разведывательные сведения и приказы о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, а также о распоряжении Турчинова о применении Вооруженных сил Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уничтожили документы, которые касались распоряжений руководства государства и ВСУ в период вторжения России в Крым в феврале – марте 2014 года.

Об этом «Гордону» рассказал бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана, который имеет в распоряжении подтверждающие документы.

"Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах (оказывать сопротивление оккупантам – ред.). Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении (тогдашнего и.о. президента Александра) Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны", – рассказал Замана.

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По его мнению, такое распоряжение было отдано сверху.

«Министр обороны не имел права, и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы", – отметил Замана.

Также экс-начальник Генштаба просил ведомство предоставить информацию о письменном приказе и.о. президента Турчинова на применение оружия против российских оккупантов в Крыму в 2014 году. По его словам, о таком приказе заявлял сам Турчинов.

"Вместе с тем в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины отсутствует информация относительно того, что врио президента Украины Александр Турчинов отдавал письменный приказ на применение оружия против российских войск на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в период с 23.02.2014 по 31.03.2014", - говорится в ответе Генштаба.

Замана убежден, что полученные его защитой документы свидетельствуют о том, что человек, который в 2014 года был и.о. президента Украины, не выполнил обязанностей, которые предписаны Конституцией.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября Зеленский во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе.

6 октября, президент сообщил, что Европейский Союз готов приобщиться к этой платформе.

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Автор: УНИАН