Украина будет инициировать усиление санкций против РФ из-за притеснений ПЦУ в Крыму

МИД осуждает выселение общины ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

МИД Украины призывает Россию прекратить притеснения и преследования Православной церкви Украины и других религиозных сообществ во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает выселение общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе", - отмечается в заявлении.

Как заявляют в МИД, такое решение оккупационных органов отражает политику системного преследования украинского православного сообщества во временно оккупированном Крыму. Так, только неделю назад российская оккупационная администрация вручила архиепископу ПЦУ Клименту постановление о сносе храма в Евпатории. В марте прошлого года оккупационная администрация безосновательно задерживала самого архиепископа Климента, в апреле отказалась зарегистрировать местную религиозную организацию по его заявлению, в июне приняла решение расторгнуть договор аренды помещений, в которых располагался действующий кафедральный собор, в июле под видом ремонта здания было похищено церковное имущество епархиального управления этого собора.

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"Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - заявляют в МИД.

Самые масштабные преследования развернулись против крымских мусульман. По данным правозащитников, 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится за решеткой в рамках сфабрикованных дел.

Кроме того, вопреки нормам международного гуманитарного права РФ распространила на украинский Крым действие своего законодательства, что поставило вне закона около 8 тыс. верующих "Свидетелей Иеговы". Двое членов этого сообщества арестованы оккупационной администрацией за религиозные убеждения.

В МИД отметили, что российская оккупационная администрация в Крыму злоупотребляет законодательством в сфере борьбы с экстремизмом и применяет административное законодательство для борьбы с религиозными сообществами. "Административное давление осуществляется не только на ПЦУ. В этом году штрафы за миссионерскую деятельность накладывались оккупантом на раввина общины мессианских евреев и имама алуштинского мусульманского сообщества. Всего за время оккупации правозащитники зафиксировали 91 административное дело в отношении религиозных организаций и их членов в Крыму, в рамках которых наложено 73 административных штрафа на общую сумму свыше 1 млн рублей", - говорится в заявлении МИД.

При этом свободными от препятствий в своей религиозной деятельности остаются только православные церкви, подконтрольные московскому патриарху, говорится в заявлении.

"Призываем РФ как государство-оккупанта соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права, и прекратить притеснения Православной церкви Украины и других религиозных общин в Крыму", - отметили в МИД.

Вместе с тем, в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории аннексированного Крыма.

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"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил замглавы Минреинтеграции Игорь Яременко.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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